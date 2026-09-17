В Вязниках в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

фото со страницы прокуратуры Владимирской области в ВК

17 сентября около 10.15 на 295 километре автодороги М-7 «Москва - Нижний Новгород» в Вязниках произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «JAC», двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, столкнулся с остановившемся на светофоре автомобилем «Нива». Машина, по инерции, наехала на впереди стоящий большегрузный автомобиль, сообщает региональное УМВД.

Находящиеся в легковом автомобиле водитель и двое пассажиров, в том числе 14-летний ребенок, погибли до приезда скорой помощи.

На место аварии выезжал межрайонный прокурор Андрей Перегончук. Установление обстоятельств аварии находится на контроле надзорного ведомства.