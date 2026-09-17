Владимирские полицейские выявили более 25 нарушений в ходе рейда "Ночной город"

скрин с видео УМВД по Владимирской области

Во Владимире прошел оперативно-профилактический рейд «Ночной город». В нем приняли участие полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы ПДН и участковые.

Было выявлено более 25 правонарушений. Полицейские составили протоколы за распитие спиртных напитков, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, потребление наркотиков или психотропных веществ, мелкое хулиганство, сообщает региональное УМВД.

Кроме того, составили 4 протокола на родителей подростков, которые ночью находились на улице одни.

Участковые уполномоченные полиции посетили торговые точки, где продают алкоголь и табак.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение правил парковки и разметки, пересечение проезжей части в неположенном месте, поймали нетрезвых водителей, машины с тонировкой. Автомобили были помещены на специализированную стоянку.