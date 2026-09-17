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НовостиОбщество17 сентября 2026 7:13

На перекрестке Усти-на-Лабе и Лыбедской магистрали меняют работу светофора

С 18 сентября поворот направо синхронизируют с пешеходами
Алексей СУХОВ
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Администрация города Владимира сообщает, что с 18 сентября меняется схема работы светофора, расположенного на пересечении улицы Усти-на-Лабе и Лыбедской магистрали.

Теперь движение поворачивающих направо с улицы Усти-На-Лабе автомобилей будет осуществляться одновременно с идущими через Лыбедскую магистраль пешеходами. При этом поворачивающие направо будут упираться как раз в пешеходный переход. Это означает, что машинам надо при повороте будет еще и пропускать людей на зебре.

В мэрии уточнили, что чтобы сделать движение максимально безопасным, на перекрестке установлены специальные информационные табло с мигающим бело-лунным сигналом. Они будут напоминать водителям о необходимости уступить дорогу людям. Данное изменение в администрации объяснили желанием повысить пропускную способность данного перекрестка.