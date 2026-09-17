Жителя Гороховца отправили в исправительный центр за хранение авомата и патронов

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Гороховецкий районный суд вынес приговор 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Установлено, что в марте текущего года полицейские обнаружили в деревне Федорково дома у осужденного автомат АК-74, три магазина и 602 патрона различного калибра. Оружие и патроны были изготовлены промышленным способом, а некоторые патроны были самодельные. Все они являлись пригодными для стрельбы, - отмечают в областной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с отбыванием в исправительном центре с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.