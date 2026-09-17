Суд отклонил жалобу бывшего собинского депутата Николая Малышева

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего депутата Собинского округа Николая Малышева.

Его мандат досрочно прекратили 24 июня текущего года. Совет народных депутатов отметил нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Малышев не предоставил сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Сам же депутат утверждал, что направил все документы по почте.

Собинский городской суд не обнаружил нарушений в процедуре прекращения его полномочий и отказал в удовлетворении иска. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил решение в силе.

Надо отметить, что на Малышева заведено уголовное дело по 18 эпизодам. Николаю Малышеву и его сообщникам вменяют незаконное использование рабского труда, истязание, хулиганство, мошенничество, кражи и поджоги. Потерпевшими по этим эпизодам проходят 14 человек.