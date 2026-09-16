На ЛЭП Владимирской области установили более тысячи современных изоляторов

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Специалисты владимирского филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра сообщают, что они установили 1,2 тысячи изоляторов на ЛЭП 33 региона. Полностью обновлена изоляция на 12 линиях электропередачи 110–500 кВ.

По сообщениям энергетиков, проект повысил надёжность электроснабжения потребителей в центральных, северо-западных и южных районах региона, а также обеспечил стабильность перетоков мощности с Костромской и Нижегородской энергосистемами.

Изоляторы фиксируют провода и грозозащитные тросы на опорах ЛЭП, создавая необходимые промежутки в местах крепления. Взамен выработавшего ресурс оборудования смонтированы устройства из закалённого стекла. Новые изоляторы российского производства обладают повышенной механической прочностью и устойчивы к воздействию окружающей среды. Дефекты на них можно обнаружить визуально, без применения специальных средств.