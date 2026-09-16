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НовостиОбщество16 сентября 2026 12:37

Дороги Владимирской области возможно ремонтировали в рамках картельного сговора

УФАС России завела дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении сразу восьми компаний
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Федеральной антимонопольной службы России сообщила, что она завела дело в отношении сразу восьми дорожных компаний. Их обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства при закупочных процедурах, связанных с ремонтом дорог на территории четырех регионов. Среди них есть и Владимирская область.

Под подозрение в "картельном сговоре" попали следующие компании: ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП №19» и ОАО «ДЭП №12». В УФАС предполагают, что они заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края.

По мнению антимонопольщиков, действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. А это позволило им заработать на контрактах более 8,7 миллиарда рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.