Владимирская область принимает лучших бильярдистов России и Беларуси

Почетным гостем соревнований стал актер Сергей Никоненко. Фото с сайта Правительства Владимирской области

15 сентября на «Суздаль-Арене» стартовал третий Кубок мира по бильярдному спорту «Классик». По традиции, гостями церемонии открытия соревнований стали создатели одноименного фильма – режиссёр Георгий Шенгелия и исполнитель главной роли Сергей Никоненко.

Участниками турнира стали лучшие игроки Беларуси и России, в том числе представители владимирской бильярдной школы. Среди них – немало победителей и призёров всероссийских и международных соревнований: за последние 10 лет наши спортсмены завоевали более 100 наград разного уровня. Домашний кубок для них – прекрасная возможность ещё раз убедиться в собственных силах.

«Игроки очень сильные, исход турнира трудно спрогнозировать. Впервые принимаю в нём участие и рада, что приехала: играть будет интересно. Отлично, что родилась идея провести такой турнир», – поделилась участница Кубка – чемпионка мира по бильярдному спорту Екатерина Перепечаева-Чернухо из Беларуси.

Соревнования продлятся до 19 сентября, в субботу состоится церемония награждения и закрытия Кубка мира «Классик». Вход – свободный.