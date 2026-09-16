Глава Суздаля Роман Кавинов сдал кровь во время донорской акции

Фото администрации Суздаля

16 сентября в Суздале прошла донорская акция, организатором которой выступил благотворительный фонд "Маруся". В ней принял участие глава города Роман Кавинов и представители Владимирской епархии, в том числе митрополит Никандр.

- Понедельник начал правильно и полезно: в перерыве между планёрками сдал кровь. Благо удобно — передвижной пункт областной службы крови приехал прямо на Красную площадь, где расположена администрация. Вместе с фондом «Маруся» и Владимиро-Суздальской епархией провели донорскую акцию. Отдельное спасибо владыке Никандру, митрополиту Владимирскому и Суздальскому, и духовенству епархии — они не просто поддержали, а сами сделали донации, показали пример, - написал Роман Кавинов в социальных сетях.

Также участниками акции стали студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.

Основная миссия благотворительного фонда "Маруся" — пополнение национальной базы доноров костного мозга, вступить туда можно с 18 до 35 лет.

Мобильный пункт снова приедет в Суздаль через пару месяцев.