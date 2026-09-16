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НовостиОбщество16 сентября 2026 11:35

Во Владимирской области от борщевика и амброзии обработали более 600 га земли

В следующем году борьба с опасными сорняками будет продолжена
Виктория СУХОВА
Фото ГБУ «Владупрадор»

Фото ГБУ «Владупрадор»

В этом сезоне в полосе отвода дорог Владимирской области от борщевика Сосновского и амброзии трёхраздельной обработано более 600 гектаров.

Борьба с борщевиком Сосновского проходила в два этапа: в мае и августе, и выполнена на 100 процентов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Очаги произрастания сорняка обработаны гербицидами сплошного действия. Там, где препараты сработали не в полной мере, производился окос, а местами – дискование земельного участка (разрыхление верхнего слой грунта). Для борьбы с амброзией трёхраздельной проведена ручная прополка участков произрастания.

В следующем году борьба с опасными сорняками будет продолжена.