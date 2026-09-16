Во Владимире скончался председатель Совета ветеранов Вячеслав Гадалов

Фото с сайта администрации Владимира

16 сентября на 92 м году жизни ушёл из жизни Вячеслав Гадалов - председатель Совета Ленинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Он родился 4 мая 1935 года в городе Шуя Ивановской области. После службы в рядах Советской Армии Вячеслав Михайлович связал свою судьбу с энергетикой. В 1957 году он поступил на работу в высоковольтные электрические сети «Ивэнерго» и был направлен на строительство электроподстанции «Ундол» Собинского района. Работал электромонтёром, мастером, начальником электроподстанции, начальником группы Владимирского энергоузла. Под его руководством построены электроподстанции «Районная», «Тракторная», «Боголюбово», «Судогда», «Пенкино» и другие. За образцовое и досрочное завершение полной электрификации сельского хозяйства Собинского района в 1962 году он был занесён на Доску почёта и премирован автомобилем «Победа».

С 1966 года мужчина работал во Владимире — начальником службы ремонта высоковольтных энергетических объектов области. В 1969 году избран секретарём, а в 1974 году — председателем Обкома профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.

В 1975 году Вячеслав Михайлович был назначен главным техническим инспектором труда. За разработку устройства по безопасности электромонтёров при работах на опорах ЛЭП он был признан лауреатом международной выставки по охране труда в электроэнергетике.

За многолетний добросовестный труд Вячеслав Михайлович награждён орденом «Знак Почёта», медалями, в том числе «За верность присяге», знаками «За активную работу по организации плана ГОЭЛРО» и «За активную работу в профсоюзах».

В 2010 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, Вячеслав Михайлович был единогласно избран председателем Совета Ленинской районной организации ветеранов. По его инициативе владимирской школе № 41 было присвоено имя Героя Советского Союза С. И. Пичугина.

Прощание состоится 18 сентября в 12.00 в Храме в честь Вознесения Господня (ул. Вознесенская, 12В).