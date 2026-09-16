Во Владимир приехали новые автобусы-гармошки

скрин с видео со страницы Сергея Волкова

Из Волгоградской области во Владимир прибыли четыре новых автобуса-гармошки от компании "Volgabus". Об этом сообщил города Сергей Волков:

"Техника поступила к нам в город, сейчас проводятся работы по приемке данной техники. Совсем скоро 4 новых больших автобуса выйдут на самые загруженные маршруты. Наша главная цель — разгрузить пассажиропоток в часы пик и сделать ежедневные поездки по Владимиру быстрее и приятнее, - написал в социальных сетях глава города Сергей Волков.

Новый транспорт купили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждый обошелся в 26,5 миллиона рублей. Автобус-гармошка рассчитан на 35-40 посадочных мест, всего в него должно уместиться 180 человек.

Новые автобусы выйдут на маршруты уже 17 сентября. Известно, что по крайней мере один из них пойдет от конечной остановки в Пиганово.