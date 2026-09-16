Владимирцев напугал гул, идущий от ТЭЦ

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В соцсетях Владимирав последние сутки активно обсуждают гул, разносившийся над городом. Он шел со стороны ТЭЦ и постепенно усиливался на протяжении всего дня 15 сентября. Так как власти города Владимира не делали каких-либо предупреждений о плановых работах на энергообъекте, люди стали додумывать сами, что могло стать причиной такого странного шума.

Кто-то предполагал атакую беспилотников или даже вражеских истребителей. Кто-то думал, что на ТЭЦ произошла авария. И лишь немногие, живущие в Добром, правильно предположили, что на ТЭЦ-2 идет традиционнная для осени продувка котельного оборудования. Проводится она ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону. Закончилась она 15 сентября поздно вечером.

В итоге, утром 16 сентября властям города пришлось официально успокаивать население и говорить, что ничего страшного не случилось. Также чиновники напомнили, что если происходит что-то экстраординарное и опасное для жизни, то сообщение об этом появляются в канале «РСЧС Владимирская область» в МАКСе.