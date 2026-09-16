Владимирцы все чаще выбирают для оплаты QR-код и СБП

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По итогам первого полугодия доля безналичных операций незначительно снизилась — до 92 процентов. А все из-за роста популярности оплаты по QR-коду, СБП или с использованием биометрии.

За полгода с помощью карт совершено 324 миллиона операций на 596 миллиардов рублей. Большинство — 292 миллиона — оплата товаров и услуг на 228 миллиардов рублей.

Переводы между держателями карт теряют популярность: люди отдают предпочтение СБП или онлайн-банкингу. За первое полугодие они составили 7 процентов количества и 34 процента объема карточных операций — 23 миллиона операций на 202 миллиарда рублей.

Снятие наличных остается стабильным: 2,5 процента в общем количестве и 26 процентов в общем объеме карточных операций. На фоне роста спроса на наличные операции по снятию увеличились на 4 процента — до 8 миллионов транзакций на 152 миллиарда рублей.

На начало июля у жителей Владимирской области было чуть более 4 миллионов карт — на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Неактивные карты продолжали выводить из оборота, активность оставшихся росла. При этом количество карт «Мир» увеличилось.