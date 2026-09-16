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НовостиОбщество16 сентября 2026 7:02

Муромский врач привез детей из ДНР во Владимирскую область

Для Александра Сумкина это уже второй выезд в ДНР
Виктория СУХОВА
фото со страницы Минздрава Владимирской области в ВК

фото со страницы Минздрава Владимирской области в ВК

Врач Муромской районной детской больницы Александр Сумкин сопровождал группу из двенадцати детей от 6 до 15 лет из детского дома в городе Амвросиевка Донецкой Народной Республики на безопасную территорию Владимирской области.

Дорога из Амвросиевки до Мурома — не просто переезд. Задача врача на таком маршруте — не только медицинское сопровождение: контроль самочувствия, реагирование на любые отклонения, — но и психологическая поддержка.

Сейчас ребятам предстоит адаптация — к новому месту, новым людям, новому ритму жизни. Коллектив Муромской районной детской больницы, в котором работает Александр Сумкин, готов обеспечить медицинское наблюдение за детьми на всём периоде обустройства. Врачам предстоит оценить состояние здоровья каждого ребёнка, составить планы наблюдения и при необходимости — лечения.

Для Александра Сумкина это уже второй выезд в ДНР. В 2022 году он провёл два месяца в Енакиево, где работал с детьми — лечил, осматривал, помогал местным медицинским службам.