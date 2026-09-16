"Владимирский стандарт" не начнет работу до октября

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Сетевое издание "Чеснок-Медиа" сообщает, что один из крупнейших мясопроизводителей Владимирской области "Владимирский стандарт" продлил простой для своих сотрудников до 1 октября. Это уже пятое продление с тех пор, как у компании начались проблемы, и производство приостановило свою работу.

Впервые предприятие отправило работников на незапланированный отдых в начале июля. При этом надо отдать должное руководству компании. По данным журналистов "Чеснока", работникам все это время выплачивают две трети зарплаты. Вапрочем, часть работников уже уволилась после начала проблем у компании.

По данным журналистов "Чеснока", работники "Владимирского стандарта" опасаются, что простой не закончится в октябре и продлится минимум до нового года. Кстати, на сегодняшний день на «Владимирский стандарт» подано 127 заявлений на сумму требований 541 миллион рублей.