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НовостиОбщество15 сентября 2026 14:10

В Доброграде закончили строительство детского сада на 220 мест

Контракт на строительство был заключен еще в 2024 году
Виктория СУХОВА
фото со страницы прокуратуры Владимирской области

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

В поселке Доброград благодаря прокурорскому вмешательству введен в эксплуатацию детский сад.

Контракт почти на 380 миллионов рублей был заключен с компанией «ГРИВНА» в июле 2024 года. Подрядчик должен был построить детский сад на 220 мест. Однако вовремя сдать оъект не смогла. В связи с этим прокуратура внесла представление.

Ход и темпы возведения детского сада неоднократно оценивались надзорным ведомством, в том числе с выездом руководителей на строительную площадку, что позволило положительно повлиять на сроки исполнения контракта, подчеркивают в прокуратуре.

Сейчас детский сад введен в эксплуатацию.