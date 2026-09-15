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НовостиОбщество15 сентября 2026 13:30

Житель Владимира украл 200 шин на 1 миллион рублей

Деньги он потратил на то, чтобы закрыть долги
Виктория СУХОВА
фото с сайта УМВД по Владимирской области

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Во Владимире завершено расследование уголовного дела о хищении почти 200 автомобильных шин. Обвинение предъявлено ранее судимому 41-летнему местному жителю.

Установлено, что с осени 2025 года мужчина, исполняя обязанности менеджера в одной из организаций по аренде автомобилей, получил доступ к складу, где хранились автомобильные шины. Поскольку он накопил долги, то решил украсть шины.

С марта по апрель текущего года он приезжал на склад, загружал шины в свой рабочий автомобиль, вывозил их и продавал в комиссионный магазин по заниженной цене. Вырученные средства мужчина тратил на погашение долгов и личные нужды. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД.

Свою вину мужчина признал, раскаялся и пообещал возместить ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.