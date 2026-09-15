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НовостиОбщество15 сентября 2026 12:45

Владимирские врачи извлекли из глаза пятимесячного ребенка клеща

Малыша госпитализировали, а клеща отправили на анализ
Виктория СУХОВА
фото со страницы ОДКБ в ВК

фото со страницы ОДКБ в ВК

К офтальмологам Областной детской клинической больницы обратилась мама с пятимесячным ребенком. Она пожаловалась, что у малыша в левом глазу есть какое-то инородное тело.

При осмотре врачи нашли на веке у малыша клеща, причем это была молодая особь размером всего 1-2 миллиметра. Их еще называют нимфами иксодовых клещей. Несмотря на крошечный размер, нимфы переносят те же инфекции: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Из-за размеров их сложнее заметить, они дольше остаются на теле, повышая риск передачи. Нимфы агрессивнее взрослых особей.

Ребенок был сразу же госпитализирован. Клеща удалили и отправили на анализ.

Надо отметить, что тёплая и влажная погода продлила сезон клещей не только во Владимирской области, но и по всей стране. За прошлую неделю от их присасывания пострадал 81 человек, среди которых 13 детей.