Власти Владимирской области называют ситуацию с бензином контролируемой

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Правительство Владимирской области спустя несколько месяцев молчания по поводу ситуации с топливом сообщило о том, что она является контролируемой.

Все службы жизнеобеспечения (ЖКХ, ГО и ЧС, школьные автобусы, медицинский транспорт, общественный транспорт) получают топливо без проблем и проволочек.

Что же до простых владимирцев, то по сравнению с августом отпускных поездок стало меньше и потребление топлива сократилось.

«С одной стороны, это создаёт предпосылки для стабилизации рынка. Однако параллельно важно учитывать и объём поставок, а здесь прогнозирование затруднено – предложение топлива потребителям по-прежнему зависит от общефедеральных параметров нефтепереработки и логистики. В целом объём поставок бензинов всех марок в сети ВИНК растёт, но темпы поставок находятся под давлением», – отметил заместитель губернатора Денис Синявский.

Власти мониторят рынок ГСМ - собирают и анализируют объёмы поставок и остатков по всем муниципальным образованиям. Это позволяет оперативно перераспределять логистику поставок и направлять ресурс в первую очередь туда, где дефицит наиболее острый.

Что касается цен на бензин, то Правительство региона взаимодействует с территориальным управлением ФАС. На отдельных независимых заправках стоимость бензина АИ-95 заметно выше сетевой. Причина - в ограниченном доступе независимых операторов к оптовому рынку.