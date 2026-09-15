Владимирские врачи спасли мужчину, который проглотил металлическую трубку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центр экстренной помощи ("Красный Крест") поступил 45-летний мужчина. Он жаловался на боль в животе, слабость, невозможность нормально двигаться и есть. По словам пациента, такие боли беспокоили его периодически на протяжении нескольких месяцев, но за медицинской помощью он не обращался.

Рентген и УЗИ показали спаечную болезнь брюшной полости, осложнённую острой кишечной непроходимостью. А все из-за металлического предмета длиной полтора метра, который попал в тонкий кишечник.

Когда диагноз был озвучен, мужчина не удивился. Пояснил – проглотил трубку. Врачи не стали задавать лишних вопросов, а повезли его на операцию, был риск возникновения некроза кишечника, перитонита и смерти.

После короткой предоперационной подготовки Бекир Бутаев, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург с ассистентом выполнили лапаротомию. Малоинвазивные техники были исключены. Из-за плотных спаек каждое движение требовало ювелирной точности. Многочасовая операция прошла без осложнений, - рассказывают в региональном Минздраве.

Послеоперационный период занял семь дней. Мужчина уже дома, его состояние стабильное. В дальнейшем ему назначили наблюдение у хирурга по месту жительства.