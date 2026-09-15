Во Владимире откроются ярмарки "выходного дня"

фото с сайта Правительства Владимирской области

В сентябре – октябре Министерство сельского хозяйства Владимирской области организует традиционные ярмарки «выходного дня». Местные сельхозпроизводители будут торговать с машин картофелем, капустой, морковью, луком и свёклой.

Торговля проводится еженедельно – по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 до 17 часов. Во Владимире купить овощи можно на территории, прилегающей к гипермаркету «Глобус» и торговому комплексу «Лента». В настоящее время в ярмарках участвуют хозяйства Суздальского и Вязниковского муниципальных округов.

Региональный Минсельхоз приглашает к участию в ярмарках «выходного дня» сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства области. Предоставление торговых мест, в том числе для торговли с автомашин, бесплатно. Для регистрации в качестве участника ярмарки необходимо обратиться в отдел пищевой промышленности по телефону: 8 (4922) 60-01-74.