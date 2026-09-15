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НовостиОбщество15 сентября 2026 10:33

В августе во Владимирской области изъяли почти 4,7 килограмма наркотиков

Была проведена операция "Мак-2026"
Виктория СУХОВА
Фото УНК УМВД России по Владимирской области

Фото УНК УМВД России по Владимирской области

В августе во Владимирской области провели первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Сотрудники полиции изъяли 4691 грамм наркотических средств растительного происхождения, сообщает региональное УМВД.

Так, был задержан 43-летний житель Владимира. У него обнаружили более 150 грамм конопли и марихуаны, которые он хранил для личного потребления.

В Покрове задержали 42-летнего местного жителя, в квартире у которого обнаружено 102 полимерных пакета с гашишем общей массой 89,76 грамма, предназначенным для дальнейшего сбыта.

В Вязниках полицейские задержали 35-летнего мужчину и двух его знакомых женщин – 35-ти и 53-х лет. Они хранили наркотикосодержащие части конопли.

На всех были заведены уголовные дела.

Проведение второго этапа операции запланировано на сентябрь.