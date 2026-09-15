Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2026 10:03

В ИК-3 Владимирской области в рамках учений освобождали заложников

В масштабных учениях отработкой действий занимались 356 человек
Алексей СУХОВ
Фото предоставлены пресс-службой УФСИН.

Фото предоставлены пресс-службой УФСИН.

На базе Исправительной колонии №3 (ИК-3) сотрудники УФСИН России по Владимирской области провели тактико-специальные учения совместно с представителями ОМОН «Невский» Управления Росгвардии России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области.

В общей сложности в учениях приняли участие более 356 человек. Из них более 300 представляли учреждения, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы, а остальные 56 сотрудников - другие ведомства.

В рамках занятий участники возвели полевой палаточный лагерь, после чего личный состав обучался методике и тактике ведения действий при пресечении массовых беспорядков в исправительном учреждении. Также были отработаны действия при захвате заложников.