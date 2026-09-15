В ИК-3 Владимирской области в рамках учений освобождали заложников

Фото предоставлены пресс-службой УФСИН.

На базе Исправительной колонии №3 (ИК-3) сотрудники УФСИН России по Владимирской области провели тактико-специальные учения совместно с представителями ОМОН «Невский» Управления Росгвардии России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области.

В общей сложности в учениях приняли участие более 356 человек. Из них более 300 представляли учреждения, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы, а остальные 56 сотрудников - другие ведомства.

В рамках занятий участники возвели полевой палаточный лагерь, после чего личный состав обучался методике и тактике ведения действий при пресечении массовых беспорядков в исправительном учреждении. Также были отработаны действия при захвате заложников.