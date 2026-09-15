Во Владимире двух мужчин приговорили к большим срокам за экстремизм

Кадр из оперативной съемки УФСБ России.

Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что их ведомство совместно с военными и Следственным комитетом пресекли деятельность во Владимире экстремистской группировки. Серьезные судебные сроки получили двое ее организаторов (1993 и 1994 годов рождения).

Представители следствия на суде рассказали, что в 2025 году более старший житель Владимира решил создать группу, которую объединяло бы недовольство проводимой на территории России миграционной политикой. Союзников он искал в мессенджере «Телеграм», где он создал тематический чат. Также им был разработан шеврон организации, написан и распространен текст листовок радикального содержания для возбуждения ненависти и вражды, призывающих к насилию в отношении выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.

Он даже разработал план по совершению поджогов в местах общепита Владимира, если там находились в большом количестве люди "неславянской внешности". Своих сообщников он регулярно обучал в теории и на практике изготовлению и использованию «коктейлей Молотова».

К счастью, преступников вовремя задержали сотрудники УФСБ России. В итоге приговором 2-го Западного окружного военного суда обоих признали виновными по множеству статей соответствующего характера. Организатору дали 22 года с отбыванием в тюрьме первых 5 лет, затем 17 лет в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 900 000 рублей. Его сообщнику дали 19 лет с отбыванием в тюрьме первых 4 лет, а оставшихся 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Ему также дали штраф в 400 000 рублей.