В Муроме уволенного сотрудника восстановят на работе и выплатят 900 тысяч рублей

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Сотрудника одного из крупных предприятий Мурома в феврале текущего года уволили в связи с сокращением штата. Мужчина с решением был не согласен, поскольку в организации была вакантная должность, соответствующая его квалификации. Однако ее рабочему не предложили.

Тогда мужчина решил обратиться в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании компенсации морального вреда и среднего заработка за время вынужденного прогула. Поддержала сотрудника и прокуратура.

Суд вынес решение о восстановлении обратившегося на работе, взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда на общую сумму почти 900 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.