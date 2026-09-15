Житель Александрова похитил свою сожительницу и угрожал ее убить

фото СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела против 40-летнего жителя Александровского округа. Он обвиняется в похищении человека и угрозе убийством.

Следствием установлено, что 13 июня текущего года мужчина вместе с 35-летней сожительницей отдыхали в его доме в деревне Тириброво. Выпив, он уснул, а женщина решила вернуться домой. Заметив ночью ее отсутствие, обвиняемый разозлился и приехал к ней. Женщина в это время спала. Мужчина насильно вытащил ее из дома и посадил в машину, где сначала избил, а потом начал угрожать убийством, рассказывают в СУ СКР по Владимирской области.

После этого он привез женщину в Тириброво, забрал ее телефон и запретил покидать дом. Чтобы еще больше напугать сожительницу, мужчина, угрожая и направляя ружье в нее, несколько раз выстрелил в стену рядом с ее головой, что сильно напугало женщину.

Когда мужчина заснул, потерпевшая смогла покинуть дом и обратилась в полицию. Врачи зафиксировали на теле многочисленные ушибы и кровоподтеки.

Обвиняемого заключили под стражу. Вину он признал частично. Свои действия объяснил ревностью.

Уголовное дело направлено в суд.