За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 52,1%

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По сравнению с предыдущей неделей во Владимирской области выросла заболеваемость ОРВИ. Показатель увеличился на 52,1 процента, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

К медикам области обратились 6207 человек, во Владимире – 1785. Рост заболеваемости зарегистрирован всех возрастных группах.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 646 исследований. Были выявлены вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп (1 тип), аденовирусы.

Кроме того, с 7 по 13 сентября лабораторно подтверждены 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (3 случая в Ковровском районе, 1 случай во Владимире), которые протекали в форме острой респираторной инфекции.