В Судогде установили памятник погибшим в СВО

Фото Комитета семей воинов Отечества Владимирской области

В центре Судогды, у мемориала «1941–1945» на улице Ленина, состоялось открытие памятника погибшим участникам СВО. Новый обелиск поставили рядом с уже существующим мемориалом. Так соединились в одном месте память о защитниках разных поколений.

«Мы не просто открываем памятник - мы говорим: мы помним, мы гордимся, мы держимся вместе. Для семей самое важное — знать, что подвиг их близких не растворится в днях, что о нём будут говорить и через годы», - отметила мать участника СВО - представителя Комитета семей воинов Отечества Светлана Луценко.

Этот мемориал - место силы, куда пойдут простые люди , чтобы сказать: «Мы вас не забыли».