Около Гороховца ограничат движение по мосту через Клязьму на трассе М-7

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ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает о том, что во Владимирской области в ближайшее время перекроют движение по одному из мостов через Клязьму на трассе М-7 "Волга". Речь идет о мосте, что располагается на км 340+662 вблизи города Гороховец. Движение перекроют на левом мосту вплоть до ноября 2026 года.

В дорожном ведомстве уточнили, что причиной перекрытия является необходимость проведения планово-предупредительных работ по замене деформационных швов. На время ремонта движение в обе стороны организовано по правому мосту. Но на данном мосту есть ограничение по массе 20 тонн. Соответственно более тяжелым автомобилям надо искать пути объезда.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просят водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учётом введённых ограничений.