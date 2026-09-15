Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2026 6:14

Около Гороховца ограничат движение по мосту через Клязьму на трассе М-7

До ноября пересечь реку можно будет по правому мосту
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает о том, что во Владимирской области в ближайшее время перекроют движение по одному из мостов через Клязьму на трассе М-7 "Волга". Речь идет о мосте, что располагается на км 340+662 вблизи города Гороховец. Движение перекроют на левом мосту вплоть до ноября 2026 года.

В дорожном ведомстве уточнили, что причиной перекрытия является необходимость проведения планово-предупредительных работ по замене деформационных швов. На время ремонта движение в обе стороны организовано по правому мосту. Но на данном мосту есть ограничение по массе 20 тонн. Соответственно более тяжелым автомобилям надо искать пути объезда.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просят водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учётом введённых ограничений.