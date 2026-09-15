Льготники Владимирской области должны выбрать соцпакет или деньги

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Региональное Отделение СФР предоставляет людям с инвалидностью и ветеранам лекарства, путевки в санатории, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Владимирцы вправе выбрать — получать эти льготы в натуральном виде или заменить какие-либо из них или все деньгами.

Полная стоимость набора в текущем году составляет 1825 рублей в месяц. При отказе от льгот эта сумма включается в состав ежемесячной денежной выплаты.

На сегодняшний день во Владимирской области право на набор социальных услуг имеют 136 746 федеральных льготников. 25 176 из них выбирают предоставление услуг, а 111 570 - частично или полностью отказались от него в пользу денежной выплаты.

Для изменения формы получения набора соцуслуг на 2027 год федеральным льготникам необходимо до 1 октября 2026 года подать заявление на портале Госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

По умолчанию льготы назначаются в натуральном виде. Исключение составляют граждане, пострадавшие от радиации, и ветераны боевых действий: им сразу устанавливается компенсация деньгами.