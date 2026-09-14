1171 житель Владимирской области получил новую профессию

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжается набор на программы бесплатного профессионального обучения. На портале «Работа в России» доступно более 40 образовательных направлений. За восемь месяцев текущего года 1171 житель региона уже получил новую профессию.

Пройти переобучение или повысить квалификацию могут женщины в декретном отпуске, граждане старше 50 лет, инвалиды, безработные мамы с детьми до 7 лет, ветераны боевых действий, а также все, кто находится в поиске работы.

Среди завершивших обучение наиболее востребованными были профессии сферы IT и цифровые технологии. Их выбрали 48 процентов выпускников программы. Вторыми по популярности стали производственные профессии (операторы станков с ЧПУ, системы автоматизированного проектирования, слесарное дело, разработка программ для работы на станках, операторы котельной, сварщики, электромонтёры). Эти программы освоили 20,7 процента обученных жителей региона. Кроме того, среди выбранных оказались профессии экскурсовода, администратора гостиниц, горничной, парикмахера, мастера маникюра, визажиста, охранника, младшей медсестры, повара, водителя, бухгалтера, специалиста по кадрам, делопроизводителя.

Чтобы пройти переобучение, необходимо подать заявку в специальном разделе на портале «Работа России» или обратиться в лично в любой филиал Кадрового центра «Работа России».