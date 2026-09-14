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НовостиОбщество14 сентября 2026 13:30

Во владимирской колонии №3 прошли учения по пресечению массовых беспорядков

В них приняли участие более 300 человек
Виктория СУХОВА
фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области

фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области

В исправительной колонии №3 Владимира прошли тактико-специальные учения. Личный состав учили, как пресекать массовые беспорядки осужденных.

В учениях приняли участие более 300 сотрудников колоний и 56 сотрудников областных ведомств: ОМОН «Невский» Управления Росгвардии, МЧС и УМВД.

Перед учениями был проведен строевой смотр личного состава, в ходе которого проверили форму одежды, экипировку, радиостанции и личные удостоверения сотрудников всех подразделений УИС.

В рамках занятий поставили полевой палаточный лагерь, организовано обучение личного состава действиям при пресечении массовых беспорядков в исправительном учреждении, отрабатывались маневры групп боевого порядка. Также были отработаны действия при захвате заложников.