Во владимирской колонии №3 прошли учения по пресечению массовых беспорядков

фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области

В исправительной колонии №3 Владимира прошли тактико-специальные учения. Личный состав учили, как пресекать массовые беспорядки осужденных.

В учениях приняли участие более 300 сотрудников колоний и 56 сотрудников областных ведомств: ОМОН «Невский» Управления Росгвардии, МЧС и УМВД.

Перед учениями был проведен строевой смотр личного состава, в ходе которого проверили форму одежды, экипировку, радиостанции и личные удостоверения сотрудников всех подразделений УИС.

В рамках занятий поставили полевой палаточный лагерь, организовано обучение личного состава действиям при пресечении массовых беспорядков в исправительном учреждении, отрабатывались маневры групп боевого порядка. Также были отработаны действия при захвате заложников.