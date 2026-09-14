Жителя Коврова обвиняют в убийстве собутыльницы

фото СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет завел уголовное дело на 38-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в убийстве.

По предварительным данным, 29 августа текущего года мужчина весь день выпивал со своим знакомым, проживающим на улице Комсомольской. Вечером они увидели сидящую на лавочке женщину, которая жила в этом же доме, но с ней они знакомы не были. Приятель обвиняемого пригласил ее вместе с подругой к нему в гости, где они продолжили выпивать.

В ночь на 30 августа произошел конфликт. Обвиняемый схватился за нож и два раза ударил женщину в шею. От полученных травм она скончалась. Свидетель сразу рассказал по телефону о случившемся супруге, которая вызвала полицию. Мужчина не стал скрываться и остался дожидаться приезда сотрудников, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.