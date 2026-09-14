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НовостиПроисшествия14 сентября 2026 12:44

Жителя Коврова обвиняют в убийстве собутыльницы

Мужчина нанес ножом знакомой две резаные раны шеи
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет завел уголовное дело на 38-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в убийстве.

По предварительным данным, 29 августа текущего года мужчина весь день выпивал со своим знакомым, проживающим на улице Комсомольской. Вечером они увидели сидящую на лавочке женщину, которая жила в этом же доме, но с ней они знакомы не были. Приятель обвиняемого пригласил ее вместе с подругой к нему в гости, где они продолжили выпивать.

В ночь на 30 августа произошел конфликт. Обвиняемый схватился за нож и два раза ударил женщину в шею. От полученных травм она скончалась. Свидетель сразу рассказал по телефону о случившемся супруге, которая вызвала полицию. Мужчина не стал скрываться и остался дожидаться приезда сотрудников, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.