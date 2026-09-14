Число камер на дорогах Владимирской области выросло до 213

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области создана и развивается автоматизированная система обеспечения безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день в её состав входят 213 стационарных комплексов фотовидеофиксации (на конец прошлого года было 187 комплексов). Комплексы функционируют в 6 городах области: 12 – во Владимире, по 3 – в Коврове и Муроме, по 2 – в Александрове, Вязниках и Гусь-Хрустальном.

Они фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузового транспорта, управление автомобилем без ремня, а также с телефоном, нарушение правил использования внешних световых приборов.