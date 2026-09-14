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НовостиОбщество14 сентября 2026 11:11

В Юрьев-Польском женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат

Во Владимирской области женщину обвиняют в том, что она занижала свои доходы для налоговой
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Юрьев-Польском в суд передано уголовное дело о мошенничестве при получении пособий. В этом обвиняют местную. жительницу. Ей предъявлено обвинение по статье 159.2 УК РФ.

По версии следствия женщина являлась самозанятой и ежемесячно в личном кабинете налогоплательщика отражала заниженные в 10 раз доходы от своей деятельности. В сентябре 2025 года она захотела получить выплату при заключении социального контракта. При этом, зная, что сумма ее ежемесячного дохода превышает установленную величину и препятствует его заключению, она предоставила в отдел социальной защиты населения заниженные сведения о своих доходах.

В итоге она получила выплату в размере 350 тысяч рублей по национальному проекту «Семья». Уже на стадии следствия женщина признала вину и возместила ущерб. А меру наказания ей определит теперь Юрьев-Польский районный суд.