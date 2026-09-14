Владимирские гимнасты завоевали медали на Спартакиаде народов России

фото со страницы Министерства спорта Владимирской области

В Казани завершились соревнования спартакиады сильнейших спортсменов по спортивной гимнастике. Несколько дней лучшие гимнасты страны выявляли сильнейших в командном и личном многоборье, а также в отдельных видах.

Сборная Владимирской области показала отличный результат: в активе спортсменов золото, серебро и пять бронзовых наград.

В командном многоборье наши девушки стали победителями, а мужчины стали бронзовыми призерами. В личном многоборье Кирилл Прокопьев завоевал бронзу среди мужчин, а Варвара Белова среди женщин. В отдельных видах: Варвара Белова заняла второе место в упражнении на бревне, Тимофей Акиньшин стал третьим в опорных прыжках, а Алексей Ростов на перекладине.