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НовостиОбщество14 сентября 2026 10:10

Парковку у здания ОКБ делают в рамках программы "Благодвор"

Территорию в 2800 квадратных метров расчищают от сосен
Алексей СУХОВ
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Фото: Илья АРХИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

После резонанса, возникшего вокруг спиливания сосен рядом со здание Областной клинической больницы во Владимире, администрация города дала комментарий, пояснив, что это делается не просто так, а для создания нормальной парковки возле здания главной больницы региона. И работы ведутся в рамках региональной программы «Благодвор».

В мэрии сказали, что понимают, что расчистка территории от старых деревьев вызвала общественный резонанс. Но, по их словам, эта парковка — важный объект для всей Владимирской области, ведь ежедневно сюда приезжают сотни пациентов со всего региона на личных автомобилях и такси.

"Существующая парковка была тесной, неблагоустроенной и не справлялась с потоком машин, создавая неудобства как для водителей, так и для пешеходов, включая маломобильных граждан", - добавили в администрации города.

Общая площадь благоустройства составляет почти 2800 квадратных метров. В рамках работ подрядчик должен провести асфальтирование парковочной зоны, установить бортовой камень и нанести разметку, создать тротуары и съезды для безопасного передвижения, смонтировать освещение и самое главное, высадить новые взрослые деревья и кустарники после завершения строительных работ.

На данный момент уже завершена расчистка территории. Впереди основные строительные работы: разработка котлована, укладка основания из песка и щебня, а затем асфальтирование.