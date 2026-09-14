ФК "Муром" разгромил владимирское "Торпедо"

фото со страницы владимирского "Торпедо" в ВК

13 сентября состоялся поединок между двумя футбольными клубами Владимирской области. ФК "Муром" на своем поле встречал владимирское "Торпедо".

Уже на 11-й минуте счет открыли хозяева поля. Отличился муромский футболист Ислам Оразаев. После этого дубль оформил еще один муромлянин Руслан Болов. На перерыв команды ушли со счетом 3:0.

Во втором тайме муромская команда довела счет до разгромного. Последний, четвертый, мяч в ворота черно-белых забил Максим Андреев.

- Соперник показал нам, как нужно играть на другом уровне. Он выходил из-под нашего прессинга. И вообще на сегодняшний день "Муром" сильнее нас. Однако я не считаю, что наша команда находится в затяжном кризисе. Просто каждый выполняет свои задачи, - подчеркнул тренер "Торпедо" Аслан Засеев.

"Муром" в Первенстве России, в группе 2 Второй лиги Б находится на первом месте, набрав 47 очков. У владимирского "Торпедо" - 32 очка и шестое место.

Следующие матчи пройдут 18 сентября.