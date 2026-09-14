За неделю с жителей Владимирской области сняли 11 зараженных клещей

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По данным на 14 сентября, в больницы Владимирской области из-за присасывания клещей обратился 81 человек, в том числе 13 детей. Всего, с момента первого случая, пострадало уже 2 618 человек, среди которых 526 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За прошедшую неделю было обнаружено 11 зараженных клещей - 10 с боррелиозом, 1 - с гранулоцитарным анаплазмозом человек.

Лаборатория для исследования клещей расположена во Владимире, ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45. Исследование платное.