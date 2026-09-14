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НовостиОбщество14 сентября 2026 9:00

Во Владимирской области в рамках акции "Сохраним лес" высадили 1800 деревьев

За все время акции в регионе было высажено более 2 миллионов саженцев
Алексей СУХОВ
Фото с официальной страницы Правительства Владимирской области в MAX.

Фото с официальной страницы Правительства Владимирской области в MAX.

Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что в регионе продолжается акция "Сохраним лес". На днях к ней присоединились сотрудники Курловского лесничества и учащиеся Купреевской школы.

На пришкольной территории было высажено 50 саженцев молодых деревьев. Среди них называются ель, рябина красная, клен, дуб. Тем временем сотрудники лесничества посадили в Меленковском округе 1750 штук сосен на площади 1,8 гектаров. Таким образом получается 1800 новых деревьев.

Напомним, что акция «Сохраним лес» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». За годы ее проведения у нас в регионе силами более 6 тысяч человек было высажено свыше 2 миллионов саженцев. Высадка в Меленковском муниципальном округе не последняя в этом году. Ключевое мероприятие состоится 19 сентября на территории Судогодского района, в день празднования Дня работников леса.