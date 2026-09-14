Во Владимирской области водитель грузовика обвиняется в даче взятки полицейскому

Фото предоставлено Следственный комитетом РФ по Владимирской области.

Региональные отделения Следственного комитета РФ и прокуратуры сообщают, что они передали в суд дело в отношении водителя грузовика, которого обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ГАИ.

Сам 44-летний водитель грузовика проживает в Нижегородской области. Во Владимирской области он оказался по долгу службы. 24 июля 2026 года вечером он управлял грузовым тягачом «DAF FT» с полуприцепом и осуществлял перевозку груза. По данным следствия, в районе села Войново Меленковского района он остановился, так как знал, что впереди установлена рамка весогабаритного контроля. Чтобы избежать наказания, он закрыл номера полуприцепа светоотражающим жилетом. Вот только мужчине не повезло, его действия заметил наряд ДПС.

Уже, будучи в салоне служебного автомобиля полиции, мужчина попытался уйти от ответственности (лишения водительских прав). Он неоднократно предлагал инспектору ДПС взятку, а также положил имевшиеся при нем деньги в документы и пытался передать их должностному лицу. Сотрудник от взятки отказался и вызвал на место следственно-оперативную группу. В Следственном комитете уточняют, что вину в совершенном преступлении мужчина признал.