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НовостиОбщество14 сентября 2026 7:19

Станцию скорой помощи в Гусь-Хрустальном пополнили три молодых специалиста

Все трое являются выпускниками Муромского медицинского колледжа
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Минздрава Владимирской области в MAX.

Фото со страницы Минздрава Владимирской области в MAX.

Власти Владимирской области уже несколько лет пытаются решить кадровый голод в медицине. В частности с помощью молодых кадров, учащихся в местных вузах и колледжах. Их пытаются удержать в регионе целевыми контрактами.

Как раз контракт привел трех выпускников Муромского медицинского колледжа на работу на станции скорой помощи Гусь-Хрустального. Подробности об этом сообщили в региональном Минздраве. Коллектив станции пополнился молодыми фельдшерами - сюда пришли работать Сергей Равчеев, Алиса Кочеткова и Дарья Квитковская.

С Гусь-Хрустальной станцией ребят связывает не только новый контракт, но и практика: весной они проходили здесь клиническую подготовку и после неё приняли решение работать именно на этой базе. Теперь они включены в ротацию восьми ежесуточных бригад, работающих в составе с опытными фельдшерами-наставниками. Такой формат — парная работа молодого и зрелого специалиста — позволяет выпускнику уверенно осваивать самостоятельные выезды, не оставаясь один на один с нестандартными случаями. Задача наставников — передать новичкам не только технические навыки, но и умение действовать хладнокровно в любой ситуации.