В Киржачском районе капитальный ремонт двух школ выполнен на 90 процентов

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Прокурор Киржачского района держит на контроле завершение капитального ремонта двух школ.

Контракты с подрядчиками были заключены в январе текущего года на сумму 66 миллионов рублей. На эти деньги необходимо было отремонтировать начальную школу в Киржаче и Горкинскую школу.

Подрядчик нарушил график проведения работ, в связи с чем прокуратура внесла представления. На текущий момент общая готовность объектов превышает 90%, основные работы завершены. К окончанию подходит отделка фасадов зданий и части внутренних помещений, сообщает надзорное ведомство.

Прокурор района Виталий Коленков провел оперативное совещание с представителями администрации муниципального округа и подрядных организаций, на котором обсуждены проблемные вопросы, а также выработаны пути их решения.