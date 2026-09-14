Дорогу на Суздаль до сих пор не достроили

Фото ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Трассу до Суздаля, на расширение которой выделяли 8 миллиардов рублей, до сих пор не достроили. Хотя изначально работы планировали завершить в 2024 году.

Строительством занималась компания "Союз Автодор". Как сообщает издание "Чеснок", за три года подрядчик выполнил работ на 90,7% от сметы. Компании выписали пени на 253,5 миллиона рублей, из которых выплачено было лишь 5 миллионов.

11 августа ФКУ "Россия", которое является заказчиком работ, расторгло контракт.

"В результате нарушения подрядчиком обязательств по сроку выполнения работ заказчик лишается того, на что рассчитывал при заключении контракта – своевременного получения результата выполненных работ", - сказано в документах.