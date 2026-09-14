Владимирец вошёл в ТОП-10 лучших лесных пожарных 2026 года в России и Беларуси

Фото отдела по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что в Подмосковье завершился федеральный этап XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди представителей лесных служб. Владимирскую область на нём представлял Алексей Матюшкин – инженер охраны и защиты леса Владлесхоза, который ранее стал победителем регионального этапа.

По сути, на конкурсе выбирали лучших лесных пожарных России, а также Беларуси, так как конкурс в этом году имел международный характер. Стоит отметить, что данный конкурс является единственной в России площадкой, где борцы с огнём могут не только посоревноваться за право считаться лучшим из лучших, но обменяться опытом по стабилизации обстановки в разных природных зонах – от лесотундры на севере до лесостепи на юге.

Конкурс включал в себя три этапа: преодоление лесопожарной полосы препятствий, имитирующей лесные завалы, заболоченные территории, каменистые россыпи с демонстрацией навыков работы с основополагающими инструментами лесного пожаротушения – с ранцевым огнетушителем, бензопилой и мотопомпой, а также ориентирование на местности в незнакомом лесном массиве и спортивное многоборье. По результатам испытаний Алексей Матюшкин вошёл в первую десятку лучших лесных пожарных.