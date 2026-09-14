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НовостиОбщество14 сентября 2026 5:52

За неделю во Владимирской области выявили 1071 перегруженный грузовик

Данные представил Центр безопасности дорожного движения региона
Виктория СУХОВА
Фото Центра безопасности дорожного движения Владимирской области

Фото Центра безопасности дорожного движения Владимирской области

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области сообщил о работе автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе с 31 августа по 6 сентября

Сетью пунктов был зафиксирован 1071 проезд грузовиков с нарушениями весогабаритных параметров.

629 проездов произошло на пункте (127+600 км) на трассе Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Александровском округе, 176 проездов - на (8+508 км) на дороге Струнино – Площево в Александровском округе, 110 проездов на (0+ 450 800 км) на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском округе, 64 проезда на (44+200 ) дороге Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском округе, 58 проездов на (3+387 км) дороге Дубки – Киржач в Киржачском округе и 34 проезда на (23+800 км) на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском округе.

Усиление контроля за соблюдением весогабаритных норм направлено на снижение ущерба для дорожной инфраструктуры.