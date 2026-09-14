За неделю во Владимирской области выявили 1071 перегруженный грузовик

Фото Центра безопасности дорожного движения Владимирской области

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области сообщил о работе автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе с 31 августа по 6 сентября

Сетью пунктов был зафиксирован 1071 проезд грузовиков с нарушениями весогабаритных параметров.

629 проездов произошло на пункте (127+600 км) на трассе Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Александровском округе, 176 проездов - на (8+508 км) на дороге Струнино – Площево в Александровском округе, 110 проездов на (0+ 450 800 км) на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском округе, 64 проезда на (44+200 ) дороге Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском округе, 58 проездов на (3+387 км) дороге Дубки – Киржач в Киржачском округе и 34 проезда на (23+800 км) на трассе Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском округе.

Усиление контроля за соблюдением весогабаритных норм направлено на снижение ущерба для дорожной инфраструктуры.