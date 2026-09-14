Фото с сайта фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси. Автор Михаил Еремин

13 сентября во Владимир прибыли мощи Спиридона Тримифунтского. В крестном ходе приняли участие 90 священнослужителей во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром.

Поклониться святыне можно в Успенском соборе будет до 17 часов 14 сентября. В 16.40 состоятся заключительный молебен и проводы мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Святитель и чудотворец Спиридон один из наиболее чтимых нашим народом святых. Он является покровителем нуждающихся и обездоленных. Святыню доставили с острова Корфу. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 13 регионах России.