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НовостиОбщество14 сентября 2026 5:29

Во Владимир прибыли мощи Спиридона Тримифунтского

Поклониться святыне можно будет 14 сентября
Виктория СУХОВА
Фото с сайта фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси. Автор Михаил Еремин

Фото с сайта фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси. Автор Михаил Еремин

13 сентября во Владимир прибыли мощи Спиридона Тримифунтского. В крестном ходе приняли участие 90 священнослужителей во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром.

Поклониться святыне можно в Успенском соборе будет до 17 часов 14 сентября. В 16.40 состоятся заключительный молебен и проводы мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Святитель и чудотворец Спиридон один из наиболее чтимых нашим народом святых. Он является покровителем нуждающихся и обездоленных. Святыню доставили с острова Корфу. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 13 регионах России.