Во Владимире появится мурал, посвященный Всеволоду Большое Гнездо

Изображение мурала из документации

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение работ на создание мурала, посвященного Всеволоду Большое Гнездо. Его необходимо нарисовать на доме №55 на улице Урицкого. Сейчас там находится одно из хранилищ Государственного архива Владимирской области.

На создание изображения власти готовы выделить 1,7 миллиона рублей.

Судя по документации, князь будет изображен в окружении белокаменных соборов - Успенского и Дмитриевского.

Подать заявку можно до 23 сентября. Победителю дадут 20 дней на то, чтобы исполнить контракт.