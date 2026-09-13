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НовостиОбщество13 сентября 2026 13:44

Во Владимире появится мурал, посвященный Всеволоду Большое Гнездо

За работу готовы заплатить 1,7 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Изображение мурала из документации

Изображение мурала из документации

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение работ на создание мурала, посвященного Всеволоду Большое Гнездо. Его необходимо нарисовать на доме №55 на улице Урицкого. Сейчас там находится одно из хранилищ Государственного архива Владимирской области.

На создание изображения власти готовы выделить 1,7 миллиона рублей.

Судя по документации, князь будет изображен в окружении белокаменных соборов - Успенского и Дмитриевского.

Подать заявку можно до 23 сентября. Победителю дадут 20 дней на то, чтобы исполнить контракт.