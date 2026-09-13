Во Владимирской области скончался художник Владимир Молодкин

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12 сентября на 82-м году жизни скончался выдающийся художник региона Владимир Молодкин. Его имя неразрывно связано со всемирно известной Мстёрой, её почётного гражданина.

Владимир Молодкин родился 5 августа 1945 года в деревне Арменово Вязниковского района. С 1961 по 1965 год учился в Мстёрской художественной профтехшколе. Затем работал на фабрике «Пролетарское искусство» в творческой бригаде, преподавал композицию и миниатюрную живопись в Мстёрском художественно-промышленном училище имени Ф.А. Модорова.

На основе древнерусской живописи создал свой индивидуальный стиль — от тонкой лирики до историко-героического эпоса. В числе самых известных его работ — панно «Марфа Посадница», серия «Славяне», икона «Рождество Господа нашего Иисуса Христа».

Отмечен множеством наград, в том числе Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России. В 2023 году ему присвоено почётное звание «Народный художник Российской Федерации».

Прощание с художником состоится 14 сентября в 12 часов в Никольском храме (Вязниковский район, п.Мстëра, ул. Ленинградская, 60).